Кремль попытается убедить Макрона в том, что Россия не агрессор в Украине

В Кремле заявили, что попробуют убедить президента Франции Эммануэля Макрона в рамках "нормандского формата" о том, что Россия не агрессор в Украине.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о перспективах "нормандского формата" в рамках заявления Макрона 26 июня в Париже о том, что РФ захватила Крым и является агрессором на Донбассе.

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"Мы не согласны с нашими французскими коллегами с теми формулировками, которые прозвучали вчера от господина президента (Франции). И, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету", - сказал Песков.

Говоря о перспективах "нормандского формата", он подчеркнул, что работа этого формата становится ещё более значимой.

"Нормандский формат является единственной, безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 26 июня на встрече в Париже с президентом Украины Петром Порошенко президент Франции, в частности, заявил: «…надо понимать, что агрессия исходит из России, то есть, агрессором является не Украина. Также мы не признаем аннексию Крыма, она незаконна. Итак, мы все знаем, кто развязал войну, и кто развязал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся. То есть, мы должны из этого выйти в рамках достигнутых соглашений. И я действительно верю, что обе стороны должны выполнить свои обязательства. Мы должны согласовать то, что нужно делать».