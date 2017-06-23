"Музыка, жара и много выпивки": в Гластонбери открылся самый большой фестиваль в мире (фоторепортаж)

Джонни Депп назвал себя вруном и обмолвился об убийстве Трампа

Фестиваль Glastonbury очень популярен среди любителей музыки - сюда съезжаются тысячи людей из разных стран мира, они живут в палатках, слушают выступления любимых исполнителей, развлекаются и отдыхают. Зачастую приезжают сюда и лишь ради веселой тусовки - не зная и половины имен музыкантов, выступающих на фестивале.

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В этом году - традиционно - в первый день Glastonbury-2017 поприветстствовал гостей и основатель фестиваля - фермер Майкл Ивис, который владеет землёй, на котором и проходит все действо. Майкл Ивис вызвал настоящий фурор - все хотели сделать с ним селфи, пожать руку и пообщаться.

Добавим, Glastonbury проводится с 70-х годов прошлого века.Фото с фестиваля Glastonbury всегда очень яркие - здесь нет дресс-кодов и в июньскую жару гости Glastonbury оголяются до предела, девушки сбрасывают одежду и ведут себя очень раскованно. Мы собрали самые эффектные фото гостей Glastonbury-2017.