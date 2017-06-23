Спикер Палаты представителей США хочет как можно скорее принять санкции против РФ

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Пол Райан заявил в четверг, что он поддержал усилия, направленные на скорейшее урегулирование законодательства для введения новых санкций против России и Ирана, которые Сенат одобрил почти единодушно, но законопроект в парламенте задержался.

Как сообщает Reuters, по словам Райана, представитель республиканской партии Эд Ройс, председатель комитета иностранных дел Палаты, отметил, что хочет быстрее продвинуться вперед в вопросе санкций и заявил о намерении поддержать их.

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На вопрос, поддерживает ли он законопроект, Райан сказал, что поддерживает санкции.

Закон о борьбе с дестабилизирующей деятельностью Ирана, который также включает новые санкции против России, на прошлой неделе прошел голосование в Сенате, что может усложнить желание президента Дональда Трампа наладить более теплые отношения с Москвой.

Некоторые законодатели заявили, что Белый дом обеспокоен положением, которое запрещает Трампу ослаблять санкции против России без одобрения Конгресса.