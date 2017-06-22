Тиллерсон призвал Китай усилить давление на КНДР

США призвали Китай усилить экономическое и дипломатическое давление на КНДР, чтобы помочь усмирить их ядерную и ракетную программы.

Об этом шла речь на встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с высшими китайскими дипломатами и руководством оборонных ведомств, сообщает Reuters.

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"Мы вновь заявили Китаю, что на них лежит дипломатическая ответственность за оказание гораздо более сильного экономического и дипломатического давления на северокорейский режим, если они хотят предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе", - заявил Тиллерсон после встречи.

Также, по словам госсекретаря США, представители двух стран пришли к соглашению, что компании США и Китая не должны вести дел с предприятиями КНДР, которые находятся под санкциями.

Напомним, ранее в КНДР заявили, что пока "Америка не прекратит враждебных актов агрессии, они никогда не остановят ядерные и ракетные испытания".