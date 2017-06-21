КНДР может готовить новое ядерное испытание - CNN

Американские шпионские спутники впервые за несколько недель зафиксировали новую активность на подземном ядерном испытательном полигоне Северной Кореи. Об этом CNN сообщили американских официальных лиц.

Полной уверенности в том, что КНДР готовится в шестому ядерному испытанию, у американских спецслужб пока нет. При этом чиновники обеспокоены, что Северная Корея может провести испытание во время визита в Вашингтон представителей Китая, который пройдет в среду в Вашингтоне на уровне глав МИД и минобороны.

Читайте такжеЮжная Корея намерена полностью отказаться от ядерной энергетики

В последний раз активность на полигоне наблюдалась почти два месяца назад.

Напомним, ранее в КНДР заявили, что пока "Америка не прекратит враждебных актов агрессии, они никогда не остановят ядерные и ракетные испытания".