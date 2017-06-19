12 португальцев провели шесть часов в баке с водой и спаслись от пожара

Цистерна с водой помогла жителям португальской деревни спастись от неминуемой гибели в лесном пожаре, который третий день выжигает центральные районы страны и уже унёс 62 жизни, передает Русская служба Би-би-си.

12 жителей расположенных по соседству домов провели в баке больше шести часов, пока огонь не отступил.

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Пожары начались в субботу после грозы без дождя на 40-градусной жаре. Масштаб стихии, ветер и заваленные обугленными деревьями дороги осложняют спасательные работы.

Идея спрятаться в цистерне пришла в голову Марии ду Сеу Силва в момент, когда она поняла, что не может вывезти 85-летнюю маму из деревни Нодейриньо в одном из наиболее пострадавших от огня районов.

"В машину она забраться не смогла, и сказала мне: "Оставь меня тут на полу умирать", - приводит рассказ Марии газета Correio da Manhã. - Вот мы с сыном ее сюда и затащили".

В баке удалось спрятать и 81-летнего отца Марии.

Неподалеку от деревни Нодейриньо спасатели обнаружили 30 тел в машинах и еще 17 - рядом с машинами на дороге, ведущей к трассе IC8.

Мария де Фатима Нунес с мужем выжили.

"И у него, и у меня ожоги, - рассказала она изданию SIC Notícias о том, как люди пытались бежать от огня на своих машинах. - Верхушки сосен горели, деревья падали на дорогу. Люди пытались спастись и врезались друг в друга".

"Пара в машине сзади погибла, не сумев выбраться. Я кричала, чтобы женщина вылезала из машины, но она не вышла. Её муж вылез, но погиб тут же", - рассказывает Мария.