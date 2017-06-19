В Турции проправительственная газета включила Трампа в "список террористов"

Турецкая проправительственная ежедневная газета Yenisöz включила президента США Дональда Трампа, папу Франциска и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в "список террористов" в ответ на ордер, выданный в Вашингтоне об аресте охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Turkish Minute.

Ежедневное издание опубликовало на выходных статью под названием "Эти террористы находятся в розыске", в которой Трамп, папа Франциск, Тиллерсон, турецко-исламский ученый Фетхуллах Гюлен, министр обороны США Джеймс Мэттис, директор ЦРУ Майкл Помпео, глава полиции Вашингтона Питер Ньюам и мэр Вашингтон, округ Колумбия, Мюриэль Боузер названы террористами и обвиняются в поддержке террористических организаций.

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Сообщается, что издание Yenisöz обвиняет Трампа в сотрудничестве с террористическими организациями, такими как Рабочая партия Курдистана (РПК) и "Исламское государство", а также в убийстве гражданских лиц.

Напомним, 15 июня в США выдали ордера на арест 16 человек, в том числе 12 охранников президента Турции из-за драки, которая произошла у посольства Турции в Вашингтоне, когда Эрдоган находился с официальным визитом в США.

Как известно, 16 мая во время визита Эрдогана у резиденции посла Турции в Вашингтоне сотрудники турецкой службы безопасности избили участников акции протеста. После этого двое турецких охранников были ненадолго задержаны, но их отпустили и они вернулись в Турцию. Во время драки травмы получили девять человек.