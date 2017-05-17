В США охранники турецкого президента Эрдогана избили протестующих (видео)

14:29, 17 мая 2017
Мир
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Стычка произошла перед резиденцией турецкого посла в Вашингтоне.

Девять человек пострадали / скриншот

В Вашингтоне возле резиденции турецкого посла произошла драка между охранниками президента Турции Реджепа Эрдогана и протестующими с курдской символикой, пишет турецкая служба "Голоса Америки".

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Издание сообщает, что девять человек пострадали, еще двое арестованы. Во время схватки турецкий президент находился в здании посольства.

Как сообщал УНІАН ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Вашингтоне, заверил президента США Дональда Трампа в готовности плодотворно сотрудничать в борьбе со всеми террористическими группами в регионе".

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Теги: #охранники Эрдогана побили митингующих в США