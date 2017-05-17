В США охранники турецкого президента Эрдогана избили протестующих (видео)
14:29, 17 мая 2017Мир
1457 0
Стычка произошла перед резиденцией турецкого посла в Вашингтоне.
Девять человек пострадали / скриншот
В Вашингтоне возле резиденции турецкого посла произошла драка между охранниками президента Турции Реджепа Эрдогана и протестующими с курдской символикой, пишет турецкая служба "Голоса Америки".
Читайте такжеБелый дом заблокировали из-за попытки проникновения неизвестного
Издание сообщает, что девять человек пострадали, еще двое арестованы. Во время схватки турецкий президент находился в здании посольства.
Как сообщал УНІАН ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Вашингтоне, заверил президента США Дональда Трампа в готовности плодотворно сотрудничать в борьбе со всеми террористическими группами в регионе".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter