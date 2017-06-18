Столкновение эсминца США с торговым судном: в Японском море продолжаются поиски пропавших моряков

Американские и японские самолёты и корабли продолжают поиски семи военных моряков США, пропавших после столкновения эсминца "Фицджеральд" с торговым судном у берегов Японии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранения получили три американских моряка, в том числе капитан корабля.

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Получивший серьёзные повреждения корабль ВМС США, тем не менее своим ходом возвращается в порт приписки - на американскую базу в городе Йокосука, к югу от Токио.

В момент столкновения в ночь на 17 июня большинство из более, чем 200 членов экипажа спали.

Обстоятельства столкновения в Японском море расследуются. Контейнеровоз, шедший под филиппинским флагом, в 4 раза больше эсминца.