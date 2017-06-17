У побережья Японии эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
01:28, 17 июня 2017Мир
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Выясняется ущерб, нанесенный кораблю.
Эсминец понес некоторый ущерб / Фото wikimedia.org
Эсминец США ВМС "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у побережья Японии. Об этом сообщил 7-й флот ВМС, передает 112.ua.
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"Фицджеральд" шел примерно в 56 милях к юго-западу от Йокосуки (Япония), и столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени.
Сейчас выясняются "степень травмирования персонала", а также ущерб, нанесенный кораблю, говорится в заявлении флота.
Также ВМС вызвали на помощь японскую береговую охрану.
Aerial video from NHK shows extent of damage to US Navy destroyer after collision off Japan https://t.co/GOWgC0zsLgpic.twitter.com/dA5TOjFmR1— Jon Passantino (@passantino) June 16, 2017
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