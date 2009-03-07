Премьер Палестины написал завление об отставке

Премьер-министр Палестинской автономии Салам ФАЙЯД сообщил о том, что подал Президенту Махмуду АББАСУ прошение об отставке.

Это решение - результат переговоров о разделении власти между президентом Палестинской автономии и группировкой "Хамас", контролирующей сектор Газа, сообщает Би-Би-Си.

Планируется, что отставка С.ФАЙЯДА даст возможность сформировать новое, объединенное правительство Палестинской автономии с участием как "Хамаса", так и "Фатха".

Члены "Хамаса" давно требовали отправить премьера в отставку, поэтому это рассматривается как жест примирения между двумя главными политическими силами Палестинской автономии, отмечает NEWSru.

В конце февраля представители "Фатха", "Хамаса" и других палестинских групп создали специальную комиссию, которая занимается работой по формированию объединенного правительства и подготовкой к новым выборам.

Именно новое правительство будет координировать восстановление сектора Газа. Разногласия между "Фатхом" и "Хамасом" рассматриваются как одно из основных препятствий к заключению мира между палестинцами и Израилем.

Сам С.ФАЙЯД, в прошлом экономист Всемирного банка, заявил, что отставка его Кабинета должна дать возможность сформировать новое коалиционное правительство к концу марта.