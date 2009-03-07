Президент Румынии поднмает свой рейтинг за счет украинских дипломатов?

Настоящие причины высылки украинских военных дипломатов из Румынии связаны с попыткой действующего румынского Президента Траяна БЕСЕСКУ повысить свой электоральный рейтинг.

Такую версию высылки из Румынии украинского военного атташе и его помощника выдвигает еженедельник «Зеркало недели» (№8 (736), 7-13 марта 2009 года).

В ноябре 2009 года в Румынии состоятся президентские выборы, и нынешний глава государства Т.БЕСЕСКУ вынашивает планы остаться на второй президентский срок, пишет издание.

В контексте решений Международного суда ООН в Гааге Т.БЕСЕСКУ планировал посетить Украину с визитом, во время которого не был намерен подписывать соглашение о местном приграничном движении, однако был намерен встретиться с представителями румынского землячества в районах их компактного проживания и открыть ряд учебных заведений.

Как объясняет «Зеркало недели», это бы позволило предстать перед избирателями государственным деятелем, который пытается вернуть некоторые территории в состав Румынии.

Однако этот визит не состоялся, а, следовательно, концепция начала избирательной кампании для румынского Президента изменилась.

«И если БЕСЕСКУ не удалось стать собирателем румынских земель, так этот политик не против был бы повысить свой рейтинг за счет демонстративной жесткой борьбы с внешним «врагом». А выбор кандидатов на эту роль у Бухареста небольшой. Венгрия, с которой у Румынии уже долгие годы напряженные отношения, союзник по НАТО и партнер по ЕС. Болгария также член НАТО и ЕС. Молдова – страна, которую нынешний румынский Президент считает недоразумением на карте Европы, поскольку это извечно румынская территория. Из России поступает газ для домов и предприятий Румынии. К тому же Бухарест в последнее время намерен укрепить свои отношения с Москвой. Остается Украина, которая из-за своего перманентного внутриполитического кризиса многими считается слабой и послушной», - констатирует газета.

В то же время, издание отмечает, что не известно, будет ли способствовать этот шпионский скандал росту популярности Т.БЕСЕСКУ.

«Пока единственным конкретным результатом решения румынской власти обнародовать историю с украинским военным атташе стали испорченные отношения Киева и Бухареста не на месяцы», - подытоживается в статье “Зеркала недели”.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе из Румынии были высланы два украинских военных дипломата. Некоторые СМИ связали этот случай с причастностью Украины к шпионскому скандалу, в котором фигурируют румынский офицер и гражданин Болгарии. Также сообщалось, что отмеченные лица осуществляли разведывательную деятельность в интересах России.

В МИД Украины ситуацию вокруг украинских военных дипломатов вчера не комментировали.

В то же время, в Министерстве обороны УНИАН подтвердили факт досрочного возвращения из Румынии в Киев украинского военного атташе и его помощника.

Экс-руководитель Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь СМЕШКО считает, что высылка украинских военных дипломатов из Румынии является чрезвычайной мерой в отношениях двух государств и их спецслужб.