МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики

Спад ведущих мировых экономик продлится весь 2009 г. и продолжится в следующем году. С таким прогнозом выступил сегодня первый заместитель управляющего Международным валютным фондом (МВФ) Джон Липски, передает Reuters со ссылкой на британские СМИ. Он добавил при этом, что рост ведущих мировых экономик ожидается не раньше второго полугодия 2010 г. или начала 2011 г. Кроме того, по мнению Дж.Липски, на протяжении 2009 г. ожидается рост уровня безработицы, который продолжится в 2010 г.

"Наши расчеты указывают на то, что спад ВВП в IV квартале прошлого года и I квартале нынешнего - сильнейший за весь послевоенный период", - сказал Дж.Липски, отметив, что такая ситуация требует решительных действий со стороны правительств и центробанков. По его словам, совместные действия стран по стимулированию внутреннего спроса вернутся сторицей, потому что приведут к росту международной торговли.

Ранее МВФ сообщил, что, скорее всего, спрогнозирует спад мировой экономики в этом году, пересмотрев январский прогноз, предусматривающий рост на 0,5%, напоминает РосБизнесКонсалтинг. МВФ отметил также, что ключевыми инструментами в устранении финансового кризиса являются предоставление центробанками необходимой ликвидности, рекапитализация здоровых финансовых институтов и освобождение банков от проблемных активов.