Москва со "сдержанным оптимизмом" ждет встречи Клинтон и Лаврова

Москва со сдержанным оптимизмом ожидает результатов предстоящей в пятницу в Женеве встречи госсекретаря США Хиллари Клинтон и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и печати МИД РФ.

"Каждый представит свои позиции и повестку дня на будущее. Это - подготовительный этап ко встрече президентов России и США в Лондоне в начале апреля", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Но мы ожидаем хороших результатов", - подчеркнули в департаменте.

Как отметили в МИД РФ, "главное - определить настрой, поскольку предстоит большая работа".

"Есть темы, которые близки или позиции по ним совпадают, в том числе по Афганистану. Надо по ним работать. Кроме этого, нужно постараться сблизить позиции по таким вопросам, как сокращение стратегических наступательных вооружений и расширение НАТО на Восток", - сообщили в министерстве.

Срок действия нынешнего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает 5 декабря 2009 года. Он был подписан в 1991 году президентами СССР и США и обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

В 1993 году Россия и США подписали Договор СНВ-2, предусматривающий существенное сокращение межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок. Но в 2002 году Российская Федерация вышла из него в ответ на отказ США от Договора 1972 года, который запрещал создание противоракетных систем.

Потом было подписано двустороннее соглашение о сокращении к 31 декабря 2012 года стратегических наступательных потенциалов СССР и США до 1700-2200 ядерных боезарядов. Россия в 2005 году предложила американской стороне заключить новое соглашение взамен договора о СНВ.

На саммите "большой восьмерки" летом 2006 года в Санкт-Петербурге тогдашние президенты России Владимир Путин и США Джордж Буш договорились начать диалог о судьбе прежних договоренностей по стратегической стабильности. В Сочи, и это закреплено в декларации 2008 года, они подтвердили намерение сокращать стратегические наступательные потенциалы до минимально возможного уровня, соответствующего требованиям национальной безопасности и союзническим обязательствам.

Лидеры России и США обещали продолжить выработку юридически обязывающей договоренности на замену договора о СНВ.