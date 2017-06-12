В ходе визита в Польшу Трамп будет обсуждать российско-украинскую войну - СМИ

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву будет обсуждаться вопрос российско-украинской войны на Донбассе.

Как сообщает Польское радио, идет подготовка к визиту американского президента в Польшу.

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В частности, польское внешнеполитическое ведомство предполагает, что президент США прибудет в Польшу 5 июля вечером, а программа его визита продлится до ранних послеобеденных часов 6 июля.

Ващиковский сообщил, что одним из пунктов визита Трампа будет его личная встреча с президентом Анджеем Дудой.

Также сказано, что если президента Трампа сопровождать делегация, то состоятся встречи и в более широком формате. По словам польского министра, американского президента могут сопровождать оборонный и государственный секретари Джейми Маттис и Рекс Тиллерсон. Кроме того не исключен также приезд главы Агентства национальной безопасности США.

Министр Ващиковский добавил, что среди тем переговоров будут двусторонние отношения, в том числе экономическое сотрудничество, поставки газа, сотрудничество в области обороны и российско-украинская война. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.

Ващиковский сообщил, что, вероятно, в ходе визита президент США выступит с обращением к полякам в Варшаве. Американского президента, возможно, будет сопровождать супруга.