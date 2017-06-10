Лондонские террористы планировали использовать для атаки 7-тонный грузовик - полиция (фото)

Террористы, которые в начале июня совершили атаку в Лондоне, пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн. Об этом сообщает полиция Великобритании.

Но из-за того, что один из исполнителей не смог осуществить платеж, нападавшие использовали более легкий фургон, загрузив в него мешки с гравием для увеличения веса.

В машине также были офисные кресла, которые, по мнению следователей, нужны были для прикрытия аренды автомобиля.

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Отмечается, что внутри фургона также нашли 13 бутылок из-под вина с зажигательной смесью, предназначенных, возможно, для следующей стадии атаки.

Все три террориста надели на себя муляжи пояса смертника, состоящие из пластиковых бутылок и серого скотча.

Также террористы имели 12-дюймовые кухонные ножи розового цвета и использовали их, чтобы убить пятерых людей на рынке. Следователи обратились к населению за помощью, чтобы выяснить происхождение этих ножей.

Кроме того, в помещении, которое с апреля 2017 года арендовал один из ликвидированных террористов Рашид Редуейн, полиция обнаружила две пустые пятилитровые бутылки, пахнущие бензином, рулоны черного и серого скотча, ремни и англоязычное издание Корана, открытое на странице, которая описывает мученичество.

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Детективы считают, что именно это помещение использовалось террористами для планирования и подготовки нападения.

В полиции также отметили, что на сегодня в связи с терактом были арестованы 18 человек, пять из которых содержатся под стражей, а остальные освобождены без предъявления подозрений.

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 3 июня, в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов.

Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился неподалеку от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Мужчины, которые выскочили из него, напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения. Среди погибших – двое иностранцев, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четверо сотрудников полиции.

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Полиция сообщила, что нападавших было трое, всех их убили полицейские, которые прибыли на место происшествия.

«Восемь вооруженных полицейских, по словам начальника контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена. Также сообщалось, что 12 человек были арестованы в ходе следствия.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт.