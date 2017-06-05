ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в центре Лондона, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что среди жертв теракта в Лондоне оказались граждане Канады и Франции.

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В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

Полиция ликвидировала нападавших на месте происшествия. К настоящему моменту по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.