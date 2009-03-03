Путин объявил об антикризисных мерах для студентов

Премьер-министр России Владимир Путин объявил о разрабатываемых правительством мерах по поддержке студентов и молодых специалистов. Изменения коснутся кредитных программ и количества бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре, сообщает РИА Новости.

"Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы частично компенсировать студентам те образовательные кредиты, которые они будут брать", - заявил Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института.

При этом системообразующие банки, по словам премьера, разработают и внедрят дополнительные программы кредитования молодежи для обучения в вузах.

Кроме того, планируется увеличить количество бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре до 35 и 30 тысяч соответственно. Увеличение числа обучающихся бесплатно произойдет, как заявил Путин, уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ обсуждались предложения по пересмотру концепции реформы образования в условиях кризиса. Поскольку, по оценкам экспертов, без работы окажется около половины выпускников очных отделений высших учебных заведений, предлагалось увеличить сроки обучения и расширить количество бесплатных мест. В числе других мер рассматривались также продление срока аспирантуры, отмена запрета обучения для двоечников, развитие института стажеров-исследователей.