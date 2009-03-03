В Москве начался новый суд над Ходорковским (фото)

Сегодня в Хамовническом суде Москвы началось предварительное слушание по новому уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО МЕНАТЕП Платона ЛЕБЕДЕВА, обвиняемых в хищении чужого имущества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, подсудимых доставили в суд за час до начала заседания на бронированных микроавтобусах.

М.ХОДОРКОВСКИЙ, прибыв в Хамовнический суд Москвы, крикнул «Позор!», через металлические ворота ему бросили несколько гвоздик.

М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА обвиняют в хищении нефти на 1 трлн. рублей и легализации еще почти 450 млрд. рублей доходов. По этому делу они могут получить до 22 лет лишения свободы.

Материалы нового уголовного дела составляют 188 томов, обвинительное заключение состоит из 14 томов.

Ни М.ХОДОРКОВСКИЙ, ни П.ЛЕБЕДЕВ свою вину не признают.

Около Хамовнического суда выставлена усиленная охрана - правопорядок обеспечивают около 300 милиционеров. Беспрецедентные меры безопасности предприняты также и в зале суда.

М.ХОДОРКОВСКИЙ к началу 2004 года считался самым богатым человеком в России и одним из богатейших людей в мире. В 2004 году вместе со своими деловыми партнёрами был обвинён в совершении уголовных преступлений.

В мае 2005 года Мещанский районный суд Москвы признал М.ХОДОРКОВСКОГО виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других преступлениях, М.ХОДОРКОВСКИЙ был осуждён на 9 лет лишения свободы по нескольким статьям УК РФ. Кассационным определением Московского городского суда от 22 сентября 2005 срок был снижен до 8 лет.

Основные нефтедобывающие активы компании «ЮКОС» перешли в собственность государственной нефтяной компании «Роснефть», а сама она подверглась процедуре банкротства.

Некоторые общественные деятели и организации расценили приговор как преследование по политическим мотивам, инициированное российским руководством в качестве мести М.ХОДОРКОВСКОМУ за его финансовую поддержку оппозиционных партий, а также для противодействия его собственным политическим амбициям, подкреплённым значительными финансовыми средствами.