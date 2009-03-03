Отчет AIG о рекордном убытке обвалил фондовые индексы
Dow Jones упал на 12 лет назад
Торги на фондовых площадках США 2 марта закрылись обвалом основных биржевых индексов.
Индекс Dow Jones обвалился на 300,11 пункта (4,25 процента), завершив сессию на отметке в 6762,82 пункта. Это стало худшим показателем для Dow Jones, зарегистрированным с 1997 года. "Широкий" S&P 500, в свою очередь, упал на 34,28 пункта (4,66 процента) до 700,81, а "высокотехнологичный" Nasdaq потерял 54,99 пункта (3,99 процента) до 1322,85, сообщает France-Presse.
Обвал фондовых рынков специалисты связывают с сообщениями о рекордном за всю историю США убытке крупнейшего страховщика страны - компании AIG. Согласно отчету, опубликованному компанией 2 марта, квартальный убыток AIG в октябре-декабре 2008 года составил 61,7 миллиарда долларов.