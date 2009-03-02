Россия и Грузия возобновляют взаимную выдачу виз

Россия и Грузия возобновляют выдачу виз гражданам обеих стран. В частности, Россия намерена с 4 марта возобновить выдачу виз гражданам Грузии, при посредничестве швейцарских дипломатов.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ, передает «Рейтер».

По его словам, дипломаты из Швейцарии, которой стороны поручили представлять свои интересы, будут работать в здании покинутого российскими представителями Посольства РФ в центре Тбилиси.

"Начнется выдача виз там, где находится российское консульство", - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

В свою очередь, консул Грузии в России Зураб ПАТАРИДЗЕ сказал, что с 5 марта швейцарские дипломаты начнут выдачу и грузинских виз гражданам России - в здании Посольства Грузии в Москве.

Как известно, Москва и Тбилиси прервали дипломатические отношения после пятидневной войны в августе 2008 года.