Польский суд защитил своих пограничников от украинки

Районный суд в польском городе Згожелец не удовлетворил иск гражданки Украины Ирины ФРИС к польским пограничникам, признав правомерным ее задержание работниками Лужицкого отдела польской пограничной службы 7 января с.г. за въезд в Польшу без соответствующей визы.

Об этом сообщил УНИАН директор бюро Почетного консульства Украины во Вроцлаве Эдвард ВОНСЕВИЧ, который принимал участие в заседании суда.

По его словам, суд прислушался к правовым аргументам, предоставленным Пограничной службой Польши, которые подтверждают, что И.ФРИС для проезда по польской территории должна была иметь транзитную польскую визу. В то же время, по словам дипломата, суд не принял во внимание факт, что 18-я статья Шенгенской исполнительной конвенции от 1985 года, которую польские пограничники называли основанием для задержания украинки, регулирует дело лишь долгосрочных национальных виз (свыше 3 месяцев), тогда как И.ФРИС имела другую, двухмесячную, визу.

Также Э.ВОНСЕВИЧ отметил, что судебное разбирательство состоялось без адвоката, назначить которого для гражданки Украины просило Генеральное консульство в Кракове и сама же И.ФРИС после того, как суд отказал консульству. По его мнению, присутствие адвоката могло изменить ход рассмотрения дела.

Э.ВОНСЕВИЧ сообщил, что суд объявил свое решение окончательным и не подлежащим обжалованию. «Так заявил суд», - сказал он.

В то же время, по словам Э.ВОНСЕВИЧА, суд поручил районной прокуратуре, куда раньше тоже направила соответствующую жалобу И.ФРИС, провести расследование обвинений относительно давления на украинку, угроз и обидных и неприличных слов в ее адрес со стороны некоторых пограничников.

Как сообщал УНИАН, И.ФРИС подала в суд за превышение служебных полномочий на работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши, которые задержали ее за якобы въезд в страну без соответствующей визы.

Она заявляла, что пограничники продержали ее ночь в камере, не предоставив документального подтверждения правомерности задержания, давили на нее, чтобы она подписала протокол задержания, в котором признает свою вину, и допускались неприличные шутки и обидные слова по отношению к ней.

Со своей стороны украинский консул в Кракове Олег ФИНОГЕНОВ выразил УНИАН мнение, что дело И.ФРИС может создать прецедент, благодаря которому украинцы в будущем смогут более эффективно отстаивать свои права в спорах с пограничной службой. По его словам, польские пограничники ежемесячно задерживают десятки украинцев, которые информируют консульство о несоответственном отношении к ним пограничников. «К нам поступает время от времени информация о таком поведении пограничников», - сказал консул.

В то же время представитель консульства в Кракове, которое отвечает за 5 из 16 областей Польши, отметил, что большинство задержанных украинцев не обжаловали действия пограничников, а поэтому дело преподавательницы Львовского университета И.ФРИС получило значительную огласку.