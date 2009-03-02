Газпром начал строить крупнейшее в Западной Европе газохранилище

Российский газовый концерн "Газпром" приступил к созданию на севере Германии крупнейшего в Западной Европе газохранилища с запасами топлива на случай кризисных ситуаций, передает ИТАР-ТАСС.

По сообщению газеты Sueddeutsche Zeitung, близ городка Швайнрих, в 90 км к северу от Берлина (земля Бранденбург), начались буровые работы. Экспериментальные скважины призваны определить геологическую пригодность данного района для хранения газа. Согласно информации газеты, в районе на глубине до 1,8 тыс. м находится слой пористого песчаника, в который может закачиваться газ. Песчаник, который простирается на площади более 250 кв. км, находится в своеобразной "оболочке" из плотных слоев глины, что обеспечивает его герметичность.

"Нам необходимо это хранилище для того, чтобы гарантировать газоснабжение в Германии", - заявил в интервью газете представитель германской дочерней фирмы "Газпрома" – Gazprom Germania Буркхард ВЕЛКИ. По его словам, строительство газохранилища мощностью 8-10 млрд кубометров непосредственно связано с реализацией проекта газопровода "Северный поток", который будет проложен по дну Балтийского моря из российского Выборга в немецкий Грайфсвальд. После вступления в строй двух ниток газопровода по нему в Западную Европу будет поступать до 55 млрд. кубометров российского газа в год.

Справка УНИАН. Страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.