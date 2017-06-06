Жители Катара сметают все с полок магазинов, опасаясь блокады из-за скандала с арабскими странами (фото)

Жители столицы Катара Дохи массово закупаются продуктами питания в связи с тем, что ряд государств разорвали дипломатические отношения с этой страной.

Об этом сообщает CNN Money со сcылкой на публикации в соцсетях.

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Издание отмечает, что люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране. Данные страхи появились на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары пищевой промышленности.

В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.