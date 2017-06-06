Жители Катара сметают все с полок магазинов, опасаясь блокады из-за скандала с арабскими странами (фото)
09:49, 06 июня 2017Мир
2761 0
Жители Катара скупают еду, опасаясь дефицита продовольствия после разрыва дипотношений с рядом стран.
Столица Катара / web-tourism.ru
Жители столицы Катара Дохи массово закупаются продуктами питания в связи с тем, что ряд государств разорвали дипломатические отношения с этой страной.
Об этом сообщает CNN Money со сcылкой на публикации в соцсетях.
Читайте такжеРяд стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром: Доха отреагировала
Издание отмечает, что люди опасаются экономической блокады, которая может привести к нехватке продовольствия в стране. Данные страхи появились на фоне новостей о закрытии границы с Саудовской Аравией, через которую в страну поставляют многие товары пищевой промышленности.
В то же время власти Ирана уже заявили, что готовы поставлять Катару продовольствие.
Фото: Twitter
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Катарский кризис