Лидеры Евросоюза встретятся с Обамой
04:34, 02 марта 2009Мир
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В Праге, через месяц
|Барак Обама. Фото АР
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС).
“Я имел возможность проинформировать лидеров ЕС, что Б.ОБАМА принял приглашение посетить Прагу в начале апреля”, - сказал он.
“Это будет 5 апреля... Это будет встреча глав стран-членов ЕС с одной стороны, и Б.ОБАМЫ с другой”, - прибавил М.ТОПОЛАНЕК.
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