Лидеры Евросоюза встретятся с Обамой

Лидеры стран-членов Европейского Союза встретятся с Президентом США Бараком ОБАМОЙ 5 апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС).

“Я имел возможность проинформировать лидеров ЕС, что Б.ОБАМА принял приглашение посетить Прагу в начале апреля”, - сказал он.

“Это будет 5 апреля... Это будет встреча глав стран-членов ЕС с одной стороны, и Б.ОБАМЫ с другой”, - прибавил М.ТОПОЛАНЕК.