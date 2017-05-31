В Турции разбился военный вертолет, 13 человек погибли

Военный вертолет с 13 людьми на борту разбился в турецкой провинции Шырнак, граничащей с Сирией и Ираком, сообщает газета Hurriyet Daily News.

В результате происшествия погибли все 13 военнослужащих, находившиеся на борту.

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По информации местных властей, вертолет упал, зацепившись за высоковольтную линию электропередач через три минуты после взлета около 20:55 по местному времени.

На борту вертолета находился генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена. На место крушения были отправлены спасательные службы и военные.

Напомним, в апреле на востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет.