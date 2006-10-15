Автомобиль врезался в колонну курсантов ВДВ: 6 ребят погибли

Для выяснения обстоятельств трагического инцидента, который произошел этой ночью, в Рязань выехала комиссия штаба воздушно-десантных войск России, по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело.

Ночью на трассе возле этого города легковой автомобиль на полном ходу въехал в колонну курсантов десантного училища. Шестеро ребят погибли - кто сразу, а кто через несколько часов в больнице, двадцать восемь – получили травмы разной степени тяжести.

190 курсантов возвращались с учений в пригородном центре, когда автомобиль на большой скорости протаранил строй будущих воинов. В машине ехали 4-ро молодых дюдей. 21-летний водитель пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе водительского удостоверения.

5 канал