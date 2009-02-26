США надеются, что последующее сотрудничество в рамках международной организации «За демократию и экономическое развитие – ГУАМ» будет носить преимущественно инновационный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в своем приветственном слове участникам специальной сессии ГУАМ из Вашингтона заместитель госсекретаря США Ян КЕЛЛИ.

Представитель Госдепа выразил надежду, что последующее сотрудничество в рамках ГУАМ будет носить более инновационный характер при решении актуальных вопросов.

«В свою очередь, США будут продолжать поддержку ГУАМ в рамках сотрудничества», - сказал Я.КЕЛЛИ, и отметил, что эта организация дает странам региона действенные механизмы реализации демократии и верховенства права.

Говоря о последующих приоритетах, Я.КЕЛЛИ заметил, что США будут расширять сотрудничество в рамках ГУАМ, в частности через реализацию проектов обеспечения безопасности на границах.