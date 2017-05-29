Ураган в Москве: выезд из резиденции Медведева заблокирован

Шквальный ветер, который накрыл Москву, повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщают "РИА Новости".

Читайте такжеНа Москву обрушился ураган: ветер валит деревья и крыши, шесть человек погибли (фото, видео)Из-за непогоды несколько сосен не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно упавшее дерево перегородило выезд с парковки, где находятся несколько представительских автомобилей.

Издание поясняет, что в понедельник Медведев провёл традиционное совещание в Горках со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса.

В результате представители делегации и журналисты, освещающие мероприятия, временно не могут покинуть резиденцию, так как сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Москву обрушился ураганный ветер, по разным данным, погибли 6 или 7 человек.