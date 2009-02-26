Газпром разрабатывает план отключения газа Украине 8 марта

ОАО «Газпром» (Россия) может вновь сократить поставки газа в Украину, если до 8 марта НАК "Нафтогаз Украины" не рассчитается за потребленный в феврале газ. Об этом пишет сегодня издание "Коммерсант-Украина".

Как стало известно газете, такое решение совет директоров "Газпрома" принял во вторник, 24 февраля, заслушав информацию о состоянии расчетов за природный газ со стороны Украины и стратегии в отношениях с "Нафтогазом".

Один из участников заседания сообщил газете, что заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей КРУГЛОВ выразил обеспокоенность плохим состоянием платежей потребителей природного газа в Украине.

"Если 7 марта не поступят 400 млн. долл., 8-го Украину снова придется отключить", - сказал собеседник издания со ссылкой на А.КРУГЛОВА.

Другой высокопоставленный источник в "Газпроме" подтвердил, что такой план действительно разрабатывается.

"Компания будет выполнять свои обязательства перед потребителями и транспортировать газ в прежних объемах. Но объем газа на входе в Украину будет сокращен – предназначенное для "Нафтогаза" топливо бесплатно поставляться не будет", - отметил собеседник.

В пресс-службе монополии официально комментировать эти заявления отказались.

Начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил газете, что компания пока не получала от "Газпрома" уведомлений о возможном сокращении поставок газа.

"Мы рассчитываем, что нам все-таки удастся аккумулировать нужную сумму денег до 7 марта и рассчитаться", - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Источник издания, близкий к компании, считает, что "Нафтогаз" самостоятельно может найти порядка 100-160 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля первый заместитель председателя НБУ, исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ, на счетах НАК «Нафтогаз Украины» уже аккумулировано 400 млн. долл., которые необходимы компании для проведения расчетов за импортированный в феврале газ.

«Нафтогаз» в пятницу может их перечислить, средства на счетах есть», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

В пресс-службе Кабинета Министров решение "Газпрома" комментировать отказались.

На прошлой неделе "Нафтогаз" уведомил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

По контракту от 19 января "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставкой. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должна заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.