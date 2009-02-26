Знаменитого дирижера Гергиева чуть не сбили израильские ВВС

Знаменитый российский дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев едва не погиб.

Частный самолет, в котором он летел в Эйлат на музыкальный фестиваль, чуть не сбили израильские ВВС.

Рядом с самолетом известного на весь мир дирижера появились два израильских истребителя. Они поднялись в небо по тревоге. Валерию Гергиеву пришлось лететь чартерным рейсом для ВИП-персон, поскольку он не успевал на открытие музыкального фестиваля, который сам же и организовал. Экипаж частного самолета, в котором находился знаменитый дирижер, долго не выходил на связь с диспетчерами. По одной из версий, виной всему стали проблемы с системой связи. И когда самолет пересек воздушную границу с Израилем, на земле занервничали. Истребители приблизились к неопознанному самолету так близко, насколько возможно. Знаменитый дирижер не сразу понял, что случилось. К тому же по его словам, он «читал книгу и не обратил внимания» на неожиданный эскорт. Всё к счастью обошлось. В последнее время истребители армии обороны Израиля всё чаще поднимаются по тревоге навстречу самолетам, экипажи которых на связь не выходят. Это сделано с целью не допустить возможных нападений террористов с воздуха.

Фестиваль «Классика на Красном море», который открывается сегодня, пройдет в порту Эйлата. Он продлится три дня.

Эхо Москвы