В Гондурасе из-за давки на футбольном матче погибли 4 человека

По меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения в давке, когда сотни поклонников попытались прорваться через баррикады, чтобы попасть на футбольный матч в столице Гондураса в воскресенье.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц чрезвычайных служб.

Читайте такжеСладкая "халява": в России произошла давка из-за бесплатного мороженого (видео)

Четверо взрослых погибли и более десятка получили ранения, в том числе дети, сказал Мигель Осорио, представитель университетской больницы, которая приняла пострадавших.

По словам главы пожарного корпуса Гондураса Оскара Тримино, 25 человек получили ранения в давке перед началом матча на национальном стадионе между командами Мотагуа и Прогресо.