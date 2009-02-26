Саакашвили не смирится с тем, что в Грузии работают три посольства России

Грузия хочет восстановить разорванные дипломатические отношения с Россией и готова развивать с ней диалог, заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в среду в Музее советской оккупации, выступая перед студентами тбилисских вузов.

"Мы готовы к тому, чтобы встретиться с Россией на поле битвы, но это не означает, что мы не желаем искать политические пути решения проблем", - сказал М.СААКАШВИЛИ, передает агентство «Новости Грузия».

"Мы не хотим разорванных дипломатических отношений с Россией. Мы хотим, чтобы работали посольства и в Тбилиси, и в Москве. Нашим народам это очень нужно. Но мы не смиримся, чтобы на территории Грузии функционировали три посольства России – в Цхинвали, в Сухуми, и в Тбилиси", - сказал он.

"Грузия готова к диалогу с Россией на тех условиях, когда РФ в Грузию придет не как оккупант, а как добрый сосед. Русский народ мы никогда не считали врагом. Но несмотря на войну, ни один русский гражданин в Грузии никогда не почувствовал агрессии", - подчеркнул Президент Грузии.

М.СААКАШВИЛИ уделил внимание бизнес-связям Грузии и РФ. «Когда Россия была занята экономическим эмбарго против Грузии, мы открыли дверь и сердце русским инвестициям. Мы хотим, чтобы Грузию посещали русские туристы. Мы хотим, чтобы они знали, что в Грузии нет у них врагов», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

«Я и наше правительство интересы народа ставим выше собственных интересов. И этого я жду от своего русского коллеги МЕДВЕДЕВА», - сказал М.СААКАШВИЛИ.