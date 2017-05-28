В Сирии во время удара коалиции в Ракке погибли 20 мирных жителей - СМИ

В Сирии во время авиаудара международной коалиции в районе города Ракка погибли 20 мирных жителей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, авиация нанесла удар по машине, которая везла граждан из Ракки в субботу вечером.

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В сообщении отмечается, что коалиция наносит авиаудары в районе Ракки для поддержки наземных действий "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих из курдских и арабских отрядов. Дамаск считает действия SDF незаконными.

Ежедневно из осажденного города выходят несколько сотен человек. По данным курдских источников, в подконтрольных SDF районах находятся уже десятки тысяч беженцев из Ракки.

Также сообщается, что международная коалиция во главе с Вашингтоном пока ситуацию не прокомментировала, в то время как МИД Сирии направил в ООН письма с требованием остановить действия коалиции.