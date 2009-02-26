Оружейники предложили замену автомату Калашникова (фото)

Пистолет-пулемет ПП-2000, разработанный Тульским КБ приборостроения, будет принят на вооружение Вооруженных сил России. Как сообщает АРМС-ТАСС со ссылкой на представителя отдела маркетинга предприятия, "изделие прошло все испытания и рекомендовано для принятия на вооружение российской армии". Производитель позиционирует разработку в качестве замены автомату Калашникова для "вспомогательного персонала" ВС РФ.

По словам собеседника агентства, ПП-2000 - инициативная разработка предприятия и сегодня она весьма перспективна с точки зрения продвижения на внутренний и внешний рынки. Пистолет-пулемет - незаменимое оружие самообороны военнослужащих. Он может пригодиться так называемому "вспомогательному персоналу" российской армии - водителям, операторам боевой техники, расчетам артиллерийских систем и связистам.

Производитель утверждает, что это легкое, предельно компактное, надежное и простое в обращении оружие, в то время как автомат Калашникова слишком тяжелый и громоздкий для выполнения этих задач. Обычный же пистолет малоэффективен с точки зрения самообороны и имеет малую дальность стрельбы.

9-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000 может использоваться для стрельбы в одиночном и автоматическом режимах. Дальность прицельной стрельбы оружия составляет до 200 метров, а темп - не менее 600 выстрелов в минуту. Его масса без магазина с плечевым упором составляет 1,4 килограмма. ПП-2000 может комплектоваться магазинами на 20 и 44 патрона, а патрон с бронебойной пулей позволяет поражать противника, использующего средства индивидуальной бронезащиты.

Новый пистолет-пулемет уже принят на вооружение МВД России. Оружие, как утверждает производитель, поставляется силам обеспечения правопорядка "в больших объемах".

Лента.ру