Трамп создал "оперативный штаб" для реагирования на обвинения в связях с РФ - СМИ

В Белом доме будет создан специальный «оперативный штаб», целью которого будет взаимодействие с Минюстом США, ведущего расследование предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в администрации президента США и в окружении Трампа, передает РБК.​

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После возвращения Трампа из его первого зарубежного турне, его команда пополнится "опытными профессионалами" из числа юристов и бывших менеджеров избирательной кампании.

Другой задачей "оперативного штаба" станет реагирование на многочисленные утечки информации из администрации президента США в американские СМИ.

По данным агентства, в состав этого штаба войдет зять и советник президента США Джаред Кушнер, советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, а также бывший менеджер его предвыборного штаба Кори Левандовски.