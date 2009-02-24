Обама обратится к Конгрессу

Обращение к Конгрессу должно стать одним из главных событий для Вашингтона. В Белом доме отметили, что не стоит воспринимать предстоящую речь президента как послание «О положении страны», с которой Обама должен по Конституции выступать раз в год. Это еще впереди – к нации новый президент планирует обратиться в январе следующего года. Однако сильно отличаться от послания речь Обамы не будет. Точное содержание выступления пока неизвестно – но совершенно очевидно, что президент США посвятит значительную часть своего обращения борьбе с экономическим кризисом. Это и план действий, недавно принятый Конгрессом, и другие идеи Обамы, с которыми он выступал еще во время избирательной кампании. Разумеется, найдется место и внешней политике. Основные акценты президент уже расставил – вывод войск из Ирака и одновременно интенсификация усилий в Афганистане.

Как записано в Конституции США, президент обязан «время от времени» предоставлять Конгрессу отчет о состоянии дел в стране.

Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит на этой неделе о планах снижения уровня бюджетного дефицита - в два раза к 2013 году, - сообщает агентство "Блумберг". Для снижения расходов Обама хотел бы в течение ближайших лет сократить финансирование войны в Ираке и повысить налоги для состоятельных граждан. По оценкам команды Обамы, он унаследовал от предыдущей администрации текущий бюджетный дефицит в размере 1,3 триллиона долларов (это более 9% ВВП).

Эхо Москвы