В Таиланде на годовщину военного переворота прогремел взрыв, более 20 людей пострадали

14:11, 22 мая 2017
Мир
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По предварительным данным, в больнице сработало взрывное устройство, которое было спрятано в пакете.

Взрыв в больнице Пхрамонгкутклао / REUTERS

По меньшей мере 24 человека пострадали в результате взрыва в больнице в центре Бангкока, передает Русская служба Би-би-си.

Взрыв в больнице Пхрамонгкутклао, где проходят лечение отставные военнослужащие, прогремел в день годовщины военного переворота в Таиланде в 2014 году.

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По предварительным данным, в больнице сработало взрывное устройство, которое, скорее всего, было спрятано в пакете, сообщает полиция.

Согласно информации полиции, большинство пострадавших в результате взрыва получили нетяжелые травмы.

Как сообщается, взрыв произошел в аптеке больницы и вызвал сильное задымление в здании, что привело к панике. Оданко, по данным полиции, необходимости в эвакуации пациентов и персонала больницы нет.

9 мая два взрыва прогремели у супермаркета таиландского города Паттани, в результате инцидента ранения получили 40 человек.

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Теги: #взрывы в Таиланде