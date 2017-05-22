В Таиланде на годовщину военного переворота прогремел взрыв, более 20 людей пострадали
По предварительным данным, в больнице сработало взрывное устройство, которое было спрятано в пакете.
По меньшей мере 24 человека пострадали в результате взрыва в больнице в центре Бангкока, передает Русская служба Би-би-си.
Взрыв в больнице Пхрамонгкутклао, где проходят лечение отставные военнослужащие, прогремел в день годовщины военного переворота в Таиланде в 2014 году.
Читайте такжеВ Таиланде предотвратили попытку покушения на премьер-министра - СМИ
По предварительным данным, в больнице сработало взрывное устройство, которое, скорее всего, было спрятано в пакете, сообщает полиция.
Согласно информации полиции, большинство пострадавших в результате взрыва получили нетяжелые травмы.
Как сообщается, взрыв произошел в аптеке больницы и вызвал сильное задымление в здании, что привело к панике. Оданко, по данным полиции, необходимости в эвакуации пациентов и персонала больницы нет.
9 мая два взрыва прогремели у супермаркета таиландского города Паттани, в результате инцидента ранения получили 40 человек.