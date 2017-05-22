Марионетка бандита и убийца: американский сенатор считает, что Лаврову "нечего было делать в Овальном кабинете"

10:53, 22 мая 2017
Мир
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Американский сенатор подчеркнул, что глава МИД РФ "никто иной, как марионетка".

Джон Маккейн / REUTERS

Сенатор Джон Маккейн заявил, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову "нечего было делать в Овальном кабинете" в Белом доме во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире “Fox News Sunday”.

Маккейн заявил, что Лавров «никто иной как пропагандист» и прихвостень президента РФ Владимира Путина.

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"Мистер Лавров - марионетка бандита и убийца, который использовал российское высокоточное оружие для ударов по больницам в Алеппо", - сказал сенатор, вспомнив агрессию РФ в Украине и аннексию Крыма.

Как сообщал УНИАН ранее, Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, освободив "помешанного" директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, как гора упала с плеч", сообщает американская пресса.

"Я только что уволил главу ФБР. Он сумашедший, просто сошел с ума, - сказал Трамп, согласно документу, который зачитал New York Times источник в Белом доме. - На меня здорово давили из-за России, теперь полегчало".

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Теги: #визит Лаврова в США