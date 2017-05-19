"Нести хе*ню совсем несложно": российский рок-музыкант выпустил клип с критикой кремлевской пропаганды (видео)

Российский музыкант Вася Обломов выпустил видеоклип, в котором высмеивает альтернативную реальность, в которой живет российское телевидение.

Одну из ролей в клипе исполнил блогер и журналист Юрий Дудь.

"Топил бы за русский народ на Донбассе. Медаль за участие прилетела бы Васе. Хвалили бы на центральных каналах страны. Был бы Божьим борцом против сатаны.. Публично унижал бы Киев и всю Украину. А админке на встречу мне отсыпали бы кок*ина.. Хвалил бы правительство и его поступки. В разговорах с правозащитниками бросал бы трубки. Говорил бы, что от санкций нам только польза. Говорил бы, что Крым - это наша боль", - говорится в песне.

"Но если честно, я рад, что так не сложилось. Мои песни до сих пор кому то в немилость. И пускай я на приемах не хожу по Кремлю. Я нормально ем и я спокойно сплю", - поет музыкант.

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Стоит отметить, ранее российские СМИ неоднократно уличали во лжи. Так, пропагандисты одного из подконтрольных Кремлю телеканалов опозорились, назвав двух "заказчиков" убийства главаря террористической банды «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»).

"Нужно отметить, что сейчас называют две фамилии: Зорян и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления", - заявил корреспондент телеканала во время включения. Пропагандисты имели в виду украинского политика Зоряна Шкиряка, но в присущей им манере допустили ошибку, чем насмешили самого советника министра внутренних дел Украины.