Запад устал от РФ, а не Украины: The Washington Post опубликовал беседу высокопоставленных республиканцев

The Washington Post опубликовал расшифровку беседы лидеров Республиканской партии США о вмешательстве России в выборы США, отношении Дональда Трампа к Путину и отношении американских политиков к Украине, передает Inforesist.

Издание отмечает, что в беседе вероятно принимали участие республиканцы Кевин Маккарти, Кэтти Макморрис-Роджерс, Пол Райан и Патрик МакГенри. Одного из собеседников журналистам распознать не удалось.

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В начале разговора политики упоминают о встречах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с сенатором Маккарти и спикером Конгресса США Райаном. Они похвалили Гройсмана и отметили, что он является "антикоррупционером". Также они сказали, что украинский премьер работал над поправками к Конституции для создания независимой судебной системы.

Затем американские политики перешли к обсуждению ситуации в Украине в целом. В частности, Роджерс спросила о текущей ситуации в Украине.

"Русские бомбят их ежедневно 30-40 мм снарядами. Крым потерян. Украинцы пытаются очистить свое правительство, чтобы показать, что они принадлежат к Западу. Доказать западному миру, что они хотят стать его частью или идут к этому, чтобы их страна получила поддержку…" – так охарактеризовал ситуацию конгрессмен Райан.

Конгрессмен Макморрис-Роджерс в свою очередь рассказала, что была поражена во время визита год назад в Украину тем, как жители страны борются за свою свободу и независимость, живя при этом фактически на линии фронта.

Райан также сказал, что Гройсман спрашивал его о том, устал ли Запад от Украины.

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"На самом деле это усталость от России. Она подкупает наших популистов, людей в нашем правительстве, чтобы оно плохо работало, лезет к нашим нефти и газу. Все, что делает Россия, в основном направлено, чтобы подорвать нашу страну. Они собираются пройти сквозь нас (Украину - ред.) и зайти в Балтику или куда-либо", – передает Райан слова Гройсмана, сказанные премьер-министром во время их встречи.

"Это от РФ мы должны уставать, а не от Украины", - отметил Райан.

Также республиканцы отметили высокий уровень российской пропаганды. Республиканцы отметили, что Россия пытается натравить Украину против самой себя.

Кевин Маккарти также предположил, что есть два человека, "которым Путин может платить: это Трамп и Рорабакер".