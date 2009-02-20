Россия стала мировым лидером по сбыту и потреблению героина

Россия за последние годы стала абсолютным мировым лидером по сбыту и потреблению героина. Об этом сегодня сообщил директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов, выступая в Госдуме в ходе "круглого стола" о наркотрафике из Афганистана. В.Иванов подчеркнул, что процент россиян, употребляющих опиаты, в пять-восемь раз превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза. Опиаты, в частности героин, в России употребляют до 90% всех наркозависимых. При этом, подчеркнул глава ФСКН, весь этот героин имеет исключительно афганское происхождение. В.Иванов привел данные, согласно которым из Афганистана в Россию контрабандой ввозится не менее 12 т чистого героина, что составляет 3 млрд разовых доз.

По словам В.Иванова, каждые сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека призывного возраста, а ежегодно - 30 тыс. человек. При этом, по разным оценкам, объем находящего на складах в Афганистане чистого героина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. т.

С 2001 г. по 2008 г., подчеркнул руководитель ФСКН, после введения в Афганистан военных контингентов США и НАТО производство опиатов возросло в 44 раза. "Ни в коем случае не вменяя США и НАТО целенаправленные действия по наркотизации России, тем не менее по фактическим потокам, захлестывающим нашу страну, мы обязаны сделать вывод как минимум о бездействии тех, кто принял на себя ответственность за происходящее в Афганистане", - цитирует В.Иванова РосБизнесКонсалтинг.