Как реорганизовать ООН?

Генеральная Ассамблея ООН открыла межправительственные консультации по реформированию Совета Безопасности. Переговоры начались с закрытого заседания представителей 192 стран-участниц Генассамблеи, на котором, по словам дипломатов, пока обсуждались лишь вопросы процедурного характера. Консультации по существу начнутся в следующем месяце и в перспективе, по замыслу участников, должны привести к перестройке Совета Безопасности в международный орган, более адекватно отвечающий вызовам времени.

Большинство стран убеждено, что Совет Безопасности ООН в его нынешнем виде недостаточно эффективно представляет "международное сообщество", а потому его состав должен быть расширен. Кроме того, по мнению многих государств, действующая структура Совбеза (5 постоянных участников, обладающих правом вето, и 10 участников, подчиняющихся принципу ротации), отражает расстановку сил, сложившуюся сразу после Второй мировой войны, и уже не отвечает современным реалиям.

Как сообщает Reuters, в ООН циркулирует несколько проектов реформы Совета Безопасности. Согласно одному из предложений, постоянные места в Совбезе получат Германия, Япония, Индия, Бразилия и два африканских государства, однако эти новые участники на первом этапе не будут наделены правом вето. В другом, конкурирующем, плане предлагается оставить без изменений состав постоянных членов СБ ООН, но добавить 10 новых непостоянных мест. Этот проект, помимо других государств, поддерживают Италия и Пакистан, которые неохотно хотят видеть в составе постоянных членов Совбеза Индию и Германию.

Сейчас Совет Безопасности включает пять постоянных членов, которые могут блокировать принятие резолюций (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), а также 10 участников, которые избираются на два года в соответствии с региональными квотами, напоминает РосБизнесКонсалтинг . Эта структура была учреждена в 1965 г. и, по мнению многих наблюдателей, неэффективно справляется с современными задачами.