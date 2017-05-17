Еврокомиссия призывает Польшу, Венгрию и Австрию выполнять требования по принятию беженцев

Европейская комиссия призывает Польшу, Венгрию и Австрию выполнять требования по перераспределению квот на принятие беженцев.

Об этом говорится в докладе Европейской комиссии, обнародованном на ее сайте.

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В Еврокомиссии отметили, что хотя большинство стран-членов Европейского Союза выполняют обязательства по перераспределению беженцев, Венгрия, Польша и Австрия остаются единственными странами, которые не приняли ни одного мигранта. В этой связи сказано, что это является нарушением обязательств перед Грецией и Италией относительно справедливого распределения ответственности.

В то же время в докладе подчеркивается, что Австрия официально пообещала переместить к себе 50 человек из Италии, и это решение Еврокомиссия приветствует. Вместе с тем, сказано, что Чехия на протяжении почти года не осуществляет активных мер в этом вопросе.

В этой связи Еврокомиссия призывает страны-члены ЕС соблюдать ее рекомендации и в значительной мере ускорить усилия по перераспределению мигрантов в соответствии с духом взаимного сотрудничества и доверия перед публикацией следующего отчета о выполнении соответствующих требований, который состоится в июне 2017 года.