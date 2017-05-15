Ким Чен Ын угрожает США "ответным" ударом

Армия КНДР провела испытание "новой разработки ракеты средне-дальнего радиуса действия" типа Hwasong-12, сообщило в понедельник, 15 мая, государственное северокорейское агентство KCNA. Целью испытаний была проверка технических возможностей новой ракетной модели, "способной нести мощные и крупногабаритные боеголовки", как сообщает DW.

Северокорейское агентство также привело слова главы КНДР Ким Чен Ына, предупреждающего Вашингтон, что территория США и их оперативная зона в Тихоокеанском регионе доступны для удара со стороны Северной Кореи. У КНДР есть все силы для нанесения ответного удара, угрожает Ким Чен Ын. Ракета пролетела 787 километров и достигла высоты в 2100 километров, испытания прошли успешно, отмечается в сообщении.

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В тот же день администрация президента Южной Кореи объявила, что пять спецпосланников будут направлены в США, КНР, Японию, РФ и ФРГ, чтобы разъяснить новые планы Сеула и обсудить двусторонние отношения из-за роста напряженности на Корейском полуострове.

Кроме того, в связи с очередным ракетным испытанием в КНДР представители США и Японии созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое должно состояться 16 мая.

"Не может быть никаких оправданий для действий Северной Кореи. Это было слишком близко к России. Китай не может ожидать диалога. Эта угроза реальна", - написала в своем микроблоге Twitter постоянная представительница США в ООН Никки Хейли.