Премьер-министр Дании не собирался возглавлять НАТО

Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен заявил во вторник, что не выдвигал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, опровергнув тем самым появившуюся ранее информацию о том, что он является наиболее вероятным претендентом на эту должность.

Во вторник дипломатический источник, близкий к штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости, что глава датского правительства является претендентом "номер один" на пост генсека НАТО, который с января 2004 года занимает голландец Яап де Хооп Схеффер и срок полномочий которого истекает 31 июля этого года.

"Я не являюсь кандидатом на какую-либо международную должность, и я намерен остаться премьер-министром Дании столь долго, сколько этого пожелают избиратели", - сказал Расмуссен, которого цитирует агентство Франс Пресс.