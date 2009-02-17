ХАМАС обвинили в краже неразорвавшихся израильских бомб

Со склада, расположенного в Газе, пропали несколько тонн неразорвавшихся боеприпасов, которые израильские войска сбросили на территорию сектора во время проведения операции "Литой свинец". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Среди пропавших боеприпасов – авиабомбы и фосфорные бомбы. Представители Израиля уже обвинили в краже взрывчатых веществ руководство исламистской группировки ХАМАС, мотивируя это тем, что склад охраняли именно полицейские ХАМАСа.

Боеприпасы, хранившиеся на складе, должны были обезвредить специалисты ООН, которые работают в Газе с момента окончания израильской военной операции. 2 февраля саперы получили доступ к хранилищу, где находились семь тонн взрывчатых веществ и снарядов, среди которых – три 900-килограммовых бомбы и восемь бомб весом более 200 килограммов. Сотрудники ООН подтвердили, что пропала большая часть этих боеприпасов.