Через 6 дней Газпром возьмется за Нафтогаз и предприятия Украины

24 февраля на очередном заседании Совет директоров Газпрома планирует обсудить ход реализации основных принципов финансовой стратегии российского газового монополиста в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках.

Об этом сообщает управление информации ОАО «Газпром».

Интересно, что в программе обсуждения помимо таких тем как «О состоянии договорной кампании по обеспечению реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром» на 2009 год» и «об участии ОАО «Газпром» в разработке шельфовых месторождений» содержится и пункт следующего содержания: «о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии ОАО «Газпром» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины».