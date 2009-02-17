Газпром поставил рекорд падения добычи газа - такого не было 10 лет

Кризис нанес жестокий удар по "Газпрому": из-за обвального падения потребления компания второй месяц снижает добычу на 13%. Это рекорд последнего десятилетия, который не может не ударить по ВВП.

К середине февраля среднесуточная добыча "Газпрома" рухнула на 13,3% к уровню 2008 году. При этом в целом по России добыча снизилась на 9,9%. Второй по величине производитель - "Новатэк" увеличил ее примерно на 10% к прошлогоднему уровню, но к январскому пику он тоже снизил показатели - на те же 10%.

В январе "Газпром" уже потерял в добыче 13,7%. Но тогда главной причиной был конфликт с Украиной. Теперь сказывается только падение спроса - кризис делает свое дело, отмечает аналитик Unicredit Aton Павел Сорокин. Сотрудник "Газпрома" подтверждает, что дело обстоит именно так и цифры падения потребления даже больше, чем по добыче пишет Newsruсо ссылкой на "Ведомости".

Газовики не спешат обнародовать официальный прогноз по уровню добычи на 2009 год, известно только, что он "пересматривается в сторону понижения".