Путин готов подумать над продлением украинского трубопровода до Атлантики

Владимир Путин готов подумать над идеей при помощи немецких бизнесменов продлить трубопровод "Дружба" до Атлантического океана.

На встрече с президентом России один из немецких бизнесменов спросил Путина, возможно ли при участии Германии удлинить трубопровод "Дружба" до Атлантического океана.

Российский лидер отметил, что немецкие бизнесмены мыслят глобальными категориями. Это, по словам Путина, впечатляет. Он согласился с тем, что нужно подумать и об осуществлении этой идеи.

По газопроводу "Дружба" газ из России поступает через Украину в Восточную Европу.

РИА "Новости"